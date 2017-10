Nouveau local pour accueillir les familles

Les Insulaires accompagnés de leurs enfants âgés de 0 à 5 ans pourront se rendre dès le 16 octobre dans le nouveau local du Centre Elgar qui était auparavant connu pour être l’Espace Famille. Le nouveau projet a une ligne directrice axée sur les besoins liés à l’activité éducative et ludique.

Pour des raisons internes, l’Espace Famille a arrêté ses services au printemps. Le conseil d’administration de l’organisme Art of Raising Children qui était à l’origine du projet a décidé de réagir au plus vite pour proposer une nouvelle offre.

Il s’est tourné vers Action Prévention Verdun, qui développe déjà un lien avec la communauté via le Centre intergénérationnel La Station ainsi que le camp de l’île.

«Notre programme est complètement différent et on vise plutôt les jeunes familles, rapporte le coordonnateur de La Station, Antoine Bélanger Huot. L’approche est la même que celle de La Station, par et pour la population. Le but va être d’impliquer les parents, mais aussi les membres de la communauté pour offrir un maximum de services qui ressemblent aux Insulaires.»

Sur le terrain, la personne responsable sera Cristina Gollo, qui est la nouvelle animatrice de milieu famille. Plusieurs professeurs sont déjà trouvés, mais le Centre intergénérationnel continue d’inviter les Insulaires à signaler leur intérêt s’ils veulent prendre part à l’organisation.

Programmation

D’ici l’ouverture du local, Action Prevention Verdun invite, sur son site Internet, les Insulaires à participer à un sondage pour choisir le nom du projet. Plusieurs propositions ont déjà été faites, comme la Petite Station, l’Île des familles, ou encore Station famille.

«Il va y avoir deux formats de programmation, l’un classique avec des activités récurrentes à chaque semaine et l’autre pour lequel on est en train de se renseigner afin d’offrir des événements ponctuels comme des conférences. Il y aura des activités gratuites et d’autres pour lesquelles on va demander une contribution monétaire», explique M. Bélanger-Huot.

Les activités seront réparties en trois temps. Le matin de 8h à 11h30 sera destiné aux enfants de 8 mois à 5 ans avec notamment un éveil musical et du bricolage. L’après-midi, de 12h30 à 15h, ce sont les nouveau-nés âgés jusque 6 mois et les parents qui se retrouveront pour des massages pour bébé ainsi que des groupes de discussion. La fin d’après-midi, de 15h à 16h, des animations plus ludiques seront proposées aux enfants de 1 à 5 ans.

Le local destiné aux familles au Centre Elgar sera ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 16h.

Pour plus d’infos.