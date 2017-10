Des centaines d'arbres plantés d'ici la fin de l'année

Plus de 100 arbres à L’Île-des-Sœurs et près de 300 au total dans tout l’arrondissement seront plantés afin de répondre au cadre du Plan arboricole et du Plan canopée de la Ville de Montréal. Les démarches débutent dès cette semaine sur l’emprise publique de plusieurs propriétés privées.

Une centaine de feuillus seront ajoutés dans le boisé du Domaine Saint-Paul par l’organisme Nature-Action et d’autres seront également placés sur le boulevard de L’Île-des-Sœurs. Cette mesure vise à accroître le couvert arboricole, à lutter contre les îlots de chaleur et à remplacer les arbres abattus en raison de l’agrile du frêne.

La Fondation canadienne de l’arbre souligne aussi le fait qu’un arbre mature absorbe environ 2,5 kg de carbone par année et peut fournir à quatre personnes leur ration quotidienne d’oxygène.

Agrile

Plus de 440 frênes ont été traités cette année avec un pesticide à faible toxicité appelé TreeAzinMD. Par contre, les feuillus qui montrent un dépérissement à leur cime de plus de 30% doivent être abattus afin de protéger les arbres encore sains. Près de 180 frênes malades, présents sur le domaine public, seront coupés au cours des prochains mois.

Les frênes atteints doivent être retirés entre le 15 septembre et le 15 avril, période durant laquelle l’insecte est à l’âge adulte dans le bois.