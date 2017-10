L'Île-des-Sœurs sous tous les angles

Les Insulaires peuvent redécouvrir leur territoire à travers le regard de six photographes amateurs qui ont produit 11 clichés pour le concours photo organisé par le Comité embellissement Verdun. Depuis le 17 octobre, leur travail est exposé au deuxième étage de la mairie d’arrondissement, pour ensuite être présenté dans le corridor du Boudoir du Centre communautaire Elgar.

Deux panneaux présenteront le travail de tous les participants et un troisième rassemblera celui des gagnants qui sera accompagné par les commentaires du jury.

«Cette année, on n’a pas eu beaucoup de concurrents puisqu’on avait demandé des photographes amateurs. L’an passé, on avait beaucoup de semi-professionnels à professionnels et on a demandé à ceux qui avaient remporté des prix d’attendre pour se représenter afin de laisser la chance aux autres», souligne l’assistante événement culturel de l’arrondissement, Karine Larrivée

Les clichés dévoilés sans retouche répondent à l’un des trois thèmes: une des 375 raisons d’aimer l’arrondissement, Verdun surprenant et portrait de famille. Le premier est celui qui a inspiré le plus les participants.

Leur travail a été départagé par deux juges, la coordonnatrice aux expositions de l’arrondissement, Stéphanie Francescutti et la médiatrice culturelle, Annie Turcotte. La qualité et l’originalité ont été les deux principaux critères de sélection.

Gagnants

Les noms des trois gagnants ont été dévoilés le 12 octobre. Parmi eux, l’Insulaire Jacques Thivierge. Il avait proposé des photos dans les deux premières catégories. C’est toutefois celle prise dans la neige, sur le Chemin du Club Marin avec une vue sur le Saint-Laurent qui a retenu l’attention dans le thème 375 raisons d’aimer l’arrondissement.

«Cette photographie évoque un paysage romantique qui nous réconcilie avec l’hiver québécois, a expliqué le jury. Des couleurs nuancées, givrées et harmonieuses nous guident vers un chemin sans traces de pas humain, un chemin méditatif et paisible.»

Deux résidents de la terre ferme, Alex Blackburn et Pierre-André Rheault, complètent le podium. Les gagnants recevront chacun un prix de 100$ et un chèque cadeau pour la Librairie de Verdun.

L’exposition se tiendra au deuxième étage de la mairie d’arrondissement (4555, rue de Verdun) du 17 au 30 octobre, puis au Centre communautaire Elgar (260, rue Elgar).