Le plaisir de découvrir

Les enfants de 6 ans et plus ont pris part à deux ateliers « C’est moi le chef! – Parcours gourmand du champ à l’assiette » offerts par le chef exécutif du Renoi Sofitel, Olivier Perret au marché Jean-Talon, le 15 octobre. En plus de découvrir qu’il existe 800 variétés de courges au Québec, ils ont goûté à la Butternut cru avec la maraîchère Marie-Pier Lussier.

En cuisine, ils ont ensuite préparé une soupe de courge sur laquelle ils ont dessiné un fantôme avec la crème de feta et ont grillé les graines avant de les dévorer sur place.

Ils ont terminé par la décoration d’une citrouille sans gaspillage qu’ils pourront transformer en repas à la maison, une fois Halloween passé.

Les jeunes sont maintenant invités à participer à un concours qui a lieu jusqu’au 5 novembre et qui consiste à refaire la recette, à prendre en photo le résultat et à la partager sur la page Facebook de l’événement pour avoir la chance de gagner une place pour un prochain atelier.