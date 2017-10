La bibliothèque aux couleurs d'Halloween

Les enfants âgés de 5 à 10 ans seront accueillis le 29 octobre au Centre communautaire Elgar pour l’activité «Halloween: création de personnages épeurants». Encadrée par la bibliothécaire jeunesse Élisabeth Mathieu, les jeunes pourront venir les mains dans les poches participer à l’après-midi gratuite et repartir avec leurs compositions.

«L’idée, c’est qu’ils puissent décorer leur maison pour la journée d’Halloween et qu’ils aient du plaisir, insiste l’animatrice bibliothèques de Verdun, Mélanie Charbonneau. On va peut-être offrir des bonbons ou des chocolats et écouter de la musique pour se mettre dans l’ambiance.»

Une trentaine d’enfants, possiblement accompagnés de leurs parents, pourront participer à l’activité de bricolage et réaliser des vampires, des citrouilles, ou encore des sorcières. En près d’une heure et demie, ils disposeront du temps nécessaire pour réaliser plusieurs personnages ou d’en faire un grand.

Tout le matériel nécessaire est mis à leur disposition, comme des toiles d’araignées, des têtes de styromousse, du carton, de la colle, des crayons, de la peinture et de l’acrylique.

La bibliothécaire sera aussi présente pour aider les jeunes à trouver des idées ou à mener à bien leurs réalisations.

«Halloween: création de personnages épeurants» se déroulera le 29 octobre dès 14h dans la salle des Chênes, au Centre communautaire Elgar (260, rue Elgar).

Pour s’inscrire, vous pouvez aller au comptoir de la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs ou téléphoner au (514) 765-7266.