Les Insulaires au cœur du débat

Quelque 80 Insulaires ont été à même de connaître les positions des deux candidats à la mairie de Verdun aux élections municipales sur les enjeux touchant plus particulièrement L’Île-des-Sœurs. Pendant une heure et demie, Jean-François Parenteau d’Équipe Coderre a été opposé à Michèle Chappaz de Projet Montréal dans un débat somme toute sans grand remous le 17 octobre.

Chacun a répondu aux questions préalablement envoyées par les membres de l’Association des propriétaires et résidents de L’Île-des-Sœurs (APRIDS) qui a organisé la soirée au gymnase de l’école primaire Île-des-Sœurs. L’ancien président Alain Bossé était d’ailleurs le modérateur.

M. Parenteau était visiblement plus à l’aise, ses quatre années d’expérience lui donnant une longueur d’avance sur la maîtrise des différents dossiers. Mme Chappaz pour sa part est demeurée plus vague dans ses réponses, se servant à deux reprises des positions de sa chef de parti, Valérie Plante.

«Nous sommes des citoyennes actives, on tient à venir et on trouvait qu’il n’y avait pas assez de gens, insiste Françoise Daoust, assise à l’avant de la salle avec l’une de ses amies. C’était très bien organisé, il n’y avait pas d’attaques et les gens savent de quoi ils parlent parce que ce sont des sujets très précis.»

Référendums

La deuxième question, qui portait sur le projet de loi 122 qui vise à abolir le processus référendaire des municipalités, a suscité les premiers applaudissements.

«Cette loi est la raison pour laquelle je me présente en politique aujourd’hui, insiste Mme Chappaz, la voix éraillée, visiblement malade. Je la trouve absolument inacceptable et je m’engage à maintenir le droit d’approbation référendaire à Verdun pendant mon mandat.»

Une position qui n’est pas partagé par le maire sortant. M. Parenteau juge que le processus actuel ne répond plus aux besoins des municipalités, malgré les nombreux amendements. Il propose plutôt de créer un débat en amont, de laisser aux promoteurs la charge de vendre leurs projets et de rendre les comités consultatifs d’urbanisme publics.

Transport en commun

Parmi les préoccupations importantes, le transport en commun a fait réagir le public. «J’ai déjà fait les négociations avec la Société de transport de Montréal (STM) pour décaler le circuit de l’autobus 12 vers le métro LaSalle puis vers le métro De l’Église pour répondre aux deux besoins essentiels de la population de L’Île-des-Sœurs», a déclaré Jean-François Parenteau.

Étonnement, le Réseau électrique métropolitain a été peu abordé. Les deux candidats étaient d’accord avec l’idée de remplacer les autobus par des véhicules 100% électriques, sans toutefois préciser comment ils y parviendraient.

Choix

Si certains se sont présentés au débat avec des opinions tranchées, d’autres voulaient davantage rencontrer les candidats pour mieux aiguiller leur choix.

«Je suis venue pour entendre ce qu’ils ont à dire. J’ai beaucoup aimé l’atmosphère, car j’ai trouvé que les deux candidats étaient très respectueux. Ils ont su reconnaître quand l’une des réponses était bonne et je trouve que c’est encourageant pour le futur», fait valoir Jeanne Boisclair.

Durant la deuxième partie du débat, les citoyens présents ont pu poser leur question directement, notamment sur les pistes cyclables, la pollution sonore, la nouvelle plage, les rond- points et les feux de circulation ainsi que la construction du pont Champlain et ses conséquences.

L’entretien du lac Lacoursière a aussi été un enjeu soulevé par Gilles Beaudry, bien au fait de la problématique. «Je sais qu’actuellement il y a une grosse discussion entre le ministère de l’Environnement qui le considère comme un lac où l’on doit laisser les choses aller alors que l’arrondissement le considère comme un bassin que l’on doit nettoyer», précise l’Insulaire qui a voulu apporter le point pour informer le reste de l’assemblée.

Avec la nouvelle ministre Isabelle Melançon, les deux candidats espèrent pouvoir régler rapidement la situation.

Au terme de la soirée, M. Parenteau et Mme Chappaz ont présenté leur équipe respective de conseillers qui brigueront les différents postes le 5 novembre.