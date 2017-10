Tremblement de terre à L'Île-des-Sœurs

Lors de la Grande Secousse, les enfants de l'école des Marguerite ont appris à adopter les bons comportements lors de séismes, soit se baisser, s'abriter et s'agripper. TC Media - Patrick Sicotte Previous photo Next photo











Les élèves de l’école des Marguerite ont eu la visite de quatre pompiers à l’occasion de la Grande Secousse. L’exercice du 19 octobre leur a permis de pratiquer les gestes à poser en cas de tremblement de terre.

Pour la cinquième année consécutive, les écoles de L’Île-des-Sœurs se sont jointes à cette journée mondiale de sensibilisation et de préparation pour faire face à un séisme.

«J’ai pratiqué avec les professeurs avant alors c’était facile, assure Olivia Picard Royer, une fillette de maternelle de six ans. Il faut se baisser, aller en dessous de la table et se tenir. Je fais aussi l’entraînement à la maison avec mon papa.»

Depuis deux semaines, les enfants se préparent en classe en faisant des simulations grâce aux fichiers audio disponibles sur Internet. Un entraînement qui avait aussi été encouragé à la maison, ce qui a également permis à Christophe Ravary, un garçon de cinq ans, de réagir correctement.

«On avait des invités, mais on peut agrandir la table. Je saurai quoi faire si cela arrivait parce que je m’entraînais déjà à la garderie», raconte-t-il.

Faire la différence

L’intervention et la simulation ont duré à peine dix minutes, assez pour que les pompiers questionnent les enfants sur leurs connaissances, de leur rappeler les bons réflexes et de les appliquer.

«La pratique, c’est ça qui fait la différence, insiste l’agent éducateur du Service de sécurité incendie de Montréal, Stefan Morelli. C’est sûr que les premières fois que les enfants en entendent parler, c’est plus difficile. C’est comme les exercices d’évacuation dans les écoles, quand ils s’exercent, tout se déroule beaucoup mieux, de manière plus rapide et sécuritaire.»

Un point de vue partagé par Gaétan Boucher, le directeur adjoint de l’école qui participe depuis le début à l’activité, d’abord à l’école Île-des-Sœurs et depuis trois ans à celle des Marguerite. C’est par contre la première année que les pompiers font le déplacement.

«C’est important de le faire, car c’est une question de survie. Les probabilités sont faibles, mais ça pourrait arriver ici .Par contre, avec tous les voyages que l’on fait maintenant, ça peut servir. Et puis c’est ludique alors les élèves aiment ça», assure M. Boucher.

Simulateur incendie

Pour compléter la matinée, les enfants ont pu découvrir le simulateur incendie et les huit comportements sécuritaires à suivre. L’un d’entre eux est d’évacuer la pièce à quatre pattes. Ils ont donc traversé une roulotte enfumée pour rejoindre la sortie.

«On lie les deux activités parce qu’on veut expliquer que, dans un tremblement de terre, les systèmes d’alarme se déclenchent presque toujours. Or, on enseigne aux enfants de sortir, sauf que dans un cas de tremblement de terre, il faut attendre que les secousses s’arrêtent avant d’aller à l’extérieur.»

Les enfants ont été invités à vérifier l’état de marche de leur avertisseur de fumée en rentrant le soir à la maison.