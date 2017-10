Les parents aussi sur les bancs d'école

Les cours de francisation ont repris à l’école primaire Île-des-Sœurs. La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) y offre aux parents 10 semaines de formation gratuite pour les débutants ou les intermédiaires.

La clientèle immigrante qui souhaite apprendre le français est particulièrement visée, notamment pour aider leurs enfants à faire leurs devoirs et intégrer le marché du travail. À L’Île-des-Sœurs, la moitié des demandeurs sont d’origine chinoise.

«La formule est très souple et répond bien aux besoins, insiste la porte-parole de la CSMB, Gina Guillemette. Les gens vont à l’école le soir, donc ils peuvent travailler à temps partiel et s’intégrer au fur et à mesure.»

Ils sont une vingtaine par groupe à se retrouver en classe de 18h à 21h deux fois par semaine pour assister aux leçons des deux enseignantes en francisation, Pascale Bourassa et Magalie Podeva.

Les parents reçoivent la base de la langue française et le centre d’éducation des adultes prend le relais pour continuer le cursus et accéder aux niveaux supérieurs.

Le «Vivre ensemble en français» est l’une des priorités du plan stratégique de la CSMB, ce qui inclut la diversité culturelle et l’intégration des personnes immigrantes.