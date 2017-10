Le Strøm spa récompensé

Lors de la 7e édition du Gala Unio, organisé par la Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal, la Corporation Strøm, qui gère le spa de L’Île-des-Sœurs, a été nommé Grande entreprise de l’année.

La soirée du 19 octobre rendait hommage aux entreprises qui font preuve d’un engagement significatif et durable au développement des affaires tout en contribuant à la croissance économique.

«Surpris, je ne sais pas si c’est le bon mot, car on travaille vraiment fort, mais contents, ça c’est définitivement un mot approprié, souligne le président, Guillaume Lemoine. Je pense que c’est une bonne tape dans le dos pour toute l’équipe. Ça ne changera pas notre façon de travailler, mais c’est le fun d’être reconnu.»

Avec une capacité d’accueil avoisinant les 200 personnes par jour, les propriétaires planchent sur un projet d’agrandissement avec l’arrondissement qui pourrait se concrétiser dans les prochaines années, voire les prochains mois.

«Quand on regarde le lac des Battures, c’est une partie de terrain située sur la droite qui n’est pas exploitée. C’est un projet qui était prévu dès le départ et qui va nous permettre d’augmenter la qualité, la capacité et le type d’expérience», assure M. Lemoine.

Nouveaux sites

Quelque 300 personnes travaillent pour la Corporation Strøm dont le siège social est basé à L’Île-des-Sœurs. En plus du spa du boulevard de la Forêt, un autre est exploité à Sherbrooke. Celui du Mont-Saint-Hilaire est en pleine reconstruction après l’incendie de décembre. La réouverture est prévue au début 2018.

L’été prochain, un site supplémentaire sera inauguré dans le Vieux-Québec.

«Les fondations sont en train d’être coulées et c’est un chantier qui va vraiment bien», certifie le président.

Des négociations sont en cours pour exploiter des sites à l’extérieur du Québec, Toronto et Vancouver notamment, dont les travaux pourraient débuter au courant de l’année prochaine.

«On est dans une industrie porteur de bien-être où les gens cherchent vraiment à s’occuper de plus en plus d’eux et tentent de casser le rythme effréné de leurs vies. Je pense donc que c’est un type de service qui gagne encore à être connu et qui va continuer d’avoir de belles années», s’enthousiasme M. Lemoine, dont l’entreprise est en pleine croissance depuis ses débuts, en 2009.

La catégorie Grande entreprise du Gala Unio vise à souligner les réalisations exceptionnelles et la vitalité des entreprises de plus de 100 employés.