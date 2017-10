Campagne pour La petite Station

Après un sondage effectué auprès des Insulaires, le nouvel espace consacré aux jeunes familles et géré par l’organisme Action Prévention Verdun porte le nom de La petite Station. Ses membres cherchent à présent à la rendre plus conviviale et mènent différentes démarches pour récupérer gratuitement des jouets et de l’ameublement.

Des ateliers de stimulation ont débuté la semaine dernière à La petite Station avec de la musique, du bricolage et des sciences, auxquels s’ajoutent des activités pour les parents et le programme devrait s’étoffer à l’hiver.

L’organisme cherche encore à aménager l’espace et fait un appel aux dons. Parmi les objets qui sont recherchés, il y a une bibliothèque, des étagères, un sofa, ainsi que des jouets adaptés aux enfants âgés de 0 à 5 ans.

Une campagne de financement est également organisée le 30 novembre avec un 5 à 8 bières et fromages qui aura lieu à La Station.

«Ça va nous servir pour le lancement des activités où il y a beaucoup de coûts à prendre en charge, autant en matériel qu’en ressources humaines. Ça nous prend un peu d’aide là-dedans», explique le directeur général d’Action Prévention Verdun, Kunthy Chhim.

L’événement sera également l’occasion de célébrer les cinq ans du centre intergénérationnel.



Mission

Action Prévention Verdun a rassemblé sa trentaine de membres lors d’une séance extraordinaire qui s’est tenue le 19 octobre pour redéfinir son énoncé de mission.

«Vu qu’on a beaucoup de projets qui se sont rajoutés, on a décidé de refaire le travail avec un Comité porteur et une planification stratégique sur trois ans, explique M. Chhim. Notre nouvelle description est de soutenir la population verdunoise afin qu’elle soit actrice de l’amélioration de son milieu de vie et de sa communauté. On change la mission pour refléter vraiment ce qu’il se fait sur le terrain.»

L’initiative a été approuvée à l’unanimité et les démarches ont été entreprises pour que le changement soit fait officiellement. Elle pourrait également ouvrir la porte à de nouvelles subventions qui l’aideraient à atteindre ses objectifs. L’organisme souhaite contribuer à rendre les milieux de vie sains et sécuritaires, ainsi qu’à renforcer le filet social, notamment par le rapprochement intergénérationnel, afin de permettre le repérage des personnes vulnérables.