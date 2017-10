Motion d'honneur pour Dan Hanganu

La ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, a invité l’Assemblée nationale à saluer la mémoire de l’architecte de renom Dan Hanganu décédé le 5 octobre. Appuyée par plusieurs députés, elle a parlé de l’apport de ses œuvres qui ont façonné le paysage québécois et a demandé de respecter une minute de silence.

«Dan Hanganu aimait sortir des sentiers battus et mettre en valeur des matériaux bruts comme le métal et le béton, ou la structure même des bâtiments. Il a su influencer une nouvelle génération d’architectes», a soutenu Mme Montpetit.

La ministre de la Culture et des Communications a ensuite rappelé que Dan Hanganu a été le premier architecte à être couronné en 1992 par le prix Paul-Émile-Borduas. Il s’agit de la plus haute distinction décernée en reconnaissance d’une carrière exceptionnelle en arts visuels et en métiers d’arts dans la province.

D’autres prix ont souligné l’important travail mené par l’Insulaire d’adoption, comme la Médaille du Gouverneur général du Canada et le prix d’excellence de l’Ordre des architectes du Québec. Dan Hanganu a également été fait officier de l’Ordre national du Québec.

Témoignages

Les interventions se sont poursuivies avec des témoignages de députés. Différentes œuvres ont été citées par tout un chacun lors de leurs discours et le député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois, s’est attardé sur l’une des dernières réalisées, la bibliothèque Marc-Favreau.

«Une bibliothèque moderne, accessible, aux formes audacieuses, a décrit le député. Un lieu de rencontres et de culture qui est à l’image, bien sûr de son architecte, mais aussi de l’artiste à qui cet immeuble rend hommage, Marc Favreau. Je dirais même que c’est une bibliothèque qui est à l’image des citoyens de Gouin et de Montréal.»

L’étendue de sa carrière a été soulignée par la députée d’Iberville, Claire Samson, qui parle d’un être qui a bouleversé la communauté des architectes du Québec.

«Il dessina toutes sortes de bâtiments commerciaux, culturels, touristiques et universitaires. C’est également un homme d’affaires qui a fondé sa propre firme», a-t-elle souligné.

Une approche que la députée de Taschereau, Agnès Maltais, souhaiterait voir reproduire et elle a repris l’idée d’obliger les étudiants en architecture à analyser les œuvres et à les visiter.

«Je pense que ce serait un bon départ pour se doter au Québec d’une politique nationale d’architecture. Dan Hanganu savait remodeler le passé de façon respectueuse et savait s’ouvrir sur l’avenir et tenir compte des utilisateurs des lieux», a affirmé Mme Maltais.

À l’unanimité, la motion d’honneur a été adoptée et les députés de l’Assemblée nationale ont respecté une minute de silence en mémoire de M. Hanganu.