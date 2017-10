La parole aux candidats

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Verdun aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Pour cette dernière semaine, nous avons décidé de parler d’environnement. Quels sont vos objectifs en développement durable? Comment souhaitez-vous réduire la consommation d’énergie à Verdun?

Michèle Chappaz, Projet Montréal

Le développement durable tient compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux dans la prise de décision. Cette vision est au cœur de la philosophie de Projet Montréal. Elle guidera la revitalisation de la place du Commerce et le développement d’un cœur villageois autour de la station de REM avec habitation abordable, emplois, commerces, services et espaces verts.

Les villes sont des acteurs incontournables de la lutte aux changements climatiques. Nous veillerons à ce que nos décisions en faveur de l’environnement et de la réduction de notre consommation d’énergie aient aussi des retombées économiques et sociales positives. Voici quelques actions :

– construire un centre écologique de sports et loisirs à L’Île-des-Sœurs et moderniser les bâtiments publics existants pour les rendre écoénergétiques;

– réduire la circulation automobile et les bouchons en bonifiant l’offre de transports collectifs et en améliorant les transports actifs, dont le développement de pistes cyclables sécuritaires;

– faire pression sur la STM pour que la prochaine ligne d’autobus 100 % électrique desserve Verdun;

– assurer la conservation des espaces verts de l’île et poursuivre les efforts de verdissement afin de réduire les îlots de chaleur et les besoins en climatisation.

Jean-François Parenteau, Équipe Coderre

Le développement durable en milieu urbain est désormais incontournable. Depuis 4 ans, notre équipe a posé des gestes structurant à Verdun avec l’ajout de 1000 nouveaux arbres, près d’une soixantaine de saillies verdies, de nouvelles zones de biodiversité et le soutien de multiples initiatives citoyennes comme le projet Demain à la Pointe-Nord et le Grand Potager aux serres municipales. Nous avons investi 1,5M$ en vue de restaurer l’équilibre écologique des bassins de L’Île-des-Sœurs et nous travaillons étroitement avec Nature-Action pour protéger nos berges et espaces naturels comme le boisé St-Paul.

Afin de continuer à réduire notre empreinte écologique collective, voici nos engagements :

• Augmenter considérablement la plantation d’arbres pour contrecarrer les impacts de l’agrile du frêne et les îlots de chaleur;

• Développer un important projet d’agriculture urbaine aux abords des serres municipales pour démocratiser cette activité dans la population;

• Créer un corridor vert entre le parc Angrignon et les berges;

• Étendre la collecte de matières compostables dans les écoles et mettre en place un projet pilote dans les tours de condos;

• Accroître l’utilisation du transport actif et collectif grâce à la mise en œuvre de notre nouveau Plan local de déplacements

• Et bien sûr, continuer de soutenir les initiatives citoyennes de verdissement à travers nos quartiers.