Un bloc hanté à l'île

Quatre maisons du côté ouest du Chemin de la Pointe-Sud, situées entre la rue de l’Orée du Bois O et l’avenue des Sommets, ont usé de créativité pour les décorations d’Halloween. Fantôme dans l’arbre, toiles d’araignée dans les escaliers, ou encore pierres tombales sur la terrasse avant, les moindres recoins de leurs propriétés sont utilisés pour mettre les Insulaires dans l’ambiance. Et si vous vous attardez un peu, vous aurez peut-être l’occasion de voir un rideau bouger et un enfant déguisé apparaître à la fenêtre.