Nouvelle alternative

Dès la saison 2019, les cyclistes auront le choix de deux pistes cyclables pour relier L’Île-des-Sœurs à la Rive-Sud. En plus de l’Estacade, le nouveau pont Champlain comportera une voie multifonctionnelle.

«Au moment de la conception de la nouvelle structure, un des paramètres c’est qu’il n’y aurait plus le pont existant et plus d’Estacade», souligne le directeur de la coordination de Signature sur le Saint-Laurent (SSL), Daniel Genest.

Or, la société des Ponts Jacques Cartier et Champlain (PJCCI) prévoit maintenant la cohabitation, particulièrement à la suite de la construction du nouveau tronçon cyclable sur l’Estacade et sa réfection prévue pour éliminer l’effet d’ondulation sur le tablier.

«Pour le moment, il n’est pas envisagé de déconstruire l’Estacade, car elle joue toujours un rôle important pour le contrôle des glaces sur le fleuve et le transport actif», commente la directrice des communications chez PJCCI, Julie Paquet.



Future piste

Depuis la piste La Riveraine qui longe le fleuve notamment entre Longueuil et Laprairie, les cyclistes emprunteront le viaduc pour traverser au-dessus de la Route 132 et accéder au nouveau pont Champlain. Ils arriveront ainsi à L’Île-des-Sœurs où ils pourront récupérer le réseau cyclable existant.

«La future piste cyclable permettra d’accéder plus facilement à Montréal, assure M. Genest. Présentement, vous devez rentrer par les écluses de Saint-Lambert pour accéder à la digue et ensuite aller sur l’Estacade ou passer par l’île Notre-Dame puis l’île Sainte-Hélène. Vous allez voir, ce sera plus fluide.»

L’installation de quatre belvédères sur le pont donnera l’occasion aux usagers, autant à vélo qu’à pied, de s’arrêter et d’admirer la vue sur la métropole.