Champlain-Île-des-Sœurs réélit l’Équipe Coderre

Le district Champlain-Île-des-Sœurs penche complètement du côté de l’Équipe Coderre, ce qui devrait faciliter la tâche au maire d’arrondissement, Jean-François Parenteau. L’équipe est aussi marquée par de nouveaux visages puisque seul le conseiller d’arrondissement, Pierre L’Heureux, revient avec un second mandat.

Au poste de conseillère de ville, c’est Marie-Josée Parent qui a largement remporté la faveur des Insulaires avec 53% des voix.

La candidate, qui affiche fièrement ses origines acadiennes et autochtones, vit depuis plus de quatre ans à Verdun et avait tenté sa chance aux dernières élections sous la bannière de Vrai changement pour Montréal. Détentrice d’un baccalauréat en philosophie et d’une maîtrise en histoire de l’art, elle est depuis plus de trois ans la directrice générale de DestiNATIONS, un organisme qui travaille sur la construction d’une ambassade culturelle autochtone à Montréal.

Conseillers d’arrondissement

Une deuxième femme, Véronique Tremblay, s’est elle aussi démarquée avec un score de 53%. Résidante de l’île depuis plus de 20 ans, elle est bien connue pour son engagement auprès des écoles primaires comme organisatrice de l’Expo-sciences, ancienne co-présidente de la Fondation des écoles et ex-présidente du Conseil d’établissement de l’école primaire Île-des-Sœurs.

Elle est aussi entrepreneure, co-fondatrice et directrice du développement des affaires du mouvement Women in Mind depuis 2015. Elle est vice-présidente du comité exécutif de PME MTL Grand Sud-Ouest depuis 2014.

Avec 52,50%, Pierre L’Heureux revient à la mairie d’arrondissement avec un second mandat. Membre de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports et de celle sur les transports et les travaux publics de la Ville de Montréal, M. L’Heureux est également impliqué dans le projet de la reconstruction du pont Champlain et est responsable des dossiers touchant les sports et les loisirs. Le candidat d’Équipe Coderre est professeur d’histoire au cégep Dawson depuis 1997.

Ils seront tous assermentés lors de la cérémonie du 16 novembre à la mairie de Montréal.