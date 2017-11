Des biens usagés reprennent vie

L’évènement «Troc-tes-trucs» de la Maison de l’environnement revient pour une septième édition. Le concept fonctionnant avec un système de points permet aux résidents d’échanger entre eux toutes sortes d’objets pour leur donner une seconde vie.

Les Insulaires sont invités à s’inscrire le jour même à la mairie d’arrondissement. Les biens usagés dont ils ne se servent plus pourront être échangés contre d’autres qui leur seraient utiles. Tous doivent être en bon état, sans taches ni trous.

L’objectif est de promouvoir la consommation responsable et le développement durable. L’activité est en plus l’occasion de rencontrer des voisins et d’expérimenter une forme d’économie circulaire en redonnant au prochain, selon des valeurs d’équité et de solidarité.

Le «Troc-tes-trucs» se déroulera le 17 novembre de 18h à 19h au salon des Grands Verdunois, situé au cinquième étage de la mairie d’arrondissement (4555, rue de Verdun).

Pour plus d’infos: Maison de l’environnement de Verdun: 514 765- 8378 ou infoenvironnement.verdun@ville.montreal.qc.ca