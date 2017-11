Noël en grand

Les Insulaires pourront chercher leurs cadeaux parmi les produits artisanaux présentés au marché de Noël organisé par l’association Au rythme de l’île. L’événement, qui a remporté un grand succès l’an passé, s’agrandit pour une seconde édition.

«La première année a été tout un défi, mais j’ai été très content et je voulais continuer dans ce sens, soutient l’organisateur, Éric Boudreault. Je voulais grossir l’événement alors il me fallait un plus grand local, mais je n’ai pas trouvé à L’Île-des-Sœurs.»

L’événement organisé l’an passé au centre intergénérationnel La Station aura lieu cette fois-ci à la résidence pour aînés Le sommet de la rive, située sur la terre ferme. De 18 exposants, le nombre d’Insulaires participants passe à 24.

Ambiance

Différents produits seront proposés, comme des bijoux, des foulards, des peintures, des lampes, du maquillage et de la nourriture.

«Le marché se tiendra à l’intérieur où des tables de 1,5 mètre sur 60 centimètres seront installées. Il y aura un musicien jazz pour l’ambiance musicale et plusieurs membres de l’équipe se déguiseront en lutins pour créer une belle énergie avec les visiteurs», décrit M. Boudreault.

La résidence Le sommet de la rive aura également sa place, tout comme le groupe Les Mamans de Verdun. Les trois organisateurs présenteront ensemble une cinquantaine d’artisans.

Le marché de Noël se déroulera les 25 et 26 novembre, de 10h à 16h, à la résidence Le sommet de la rive (3501, boulevard Gaétan-Laberge).