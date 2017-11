Partager des idées sportives

Quels projets peuvent être mis en place afin de rendre les citoyens plus actifs», voilà la question auquel les Insulaires seront invités à répondre le 20 novembre. Sous forme d’ateliers de travail, leurs réflexions aideront l’arrondissement à concevoir sa politique et son plan d’action sur l’activité physique.

Verdun veut ainsi emboîter le pas à la ville-centre qui a instauré l’an passé une politique du sport et de l’activité physique. Une invitation a donc été envoyée aux tables de concertations et leurs membres, aux citoyens, aux employés municipaux ainsi qu’au réseau scolaire.

Les ateliers ont plusieurs objectifs dont le premier est de mieux comprendre les besoins et la situation des différentes clientèles, en mettant l’accent sur les jeunes. L’exercice devrait faire émerger des idées de projets pour favoriser l’activité physique sur le territoire tout en permettant à l’arrondissement de consolider et de propulser les relations avec les partenaires. À plus long terme, Verdun pourra se munir d’une vision collective de l’activité physique.

Une étape de validation de la politique est ensuite prévue, puis la réalisation d’une ébauche de plan d’action avec le milieu. Des rencontres sont notamment prévues l’an prochain avec des écoles et des centres de la petite enfance.

L’atelier aura lieu le 20 novembre, de 19h à 21h30, au Quai 5160 (5160, boulevard LaSalle).

Pour réserver sa place : verduncce@ville.montreal.qc.ca