Humour et virtuosité se conjuguent naturellement dans l’univers de Quartom. En concert a capella ce jeudi à la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys de L’Île-des-Soeurs, les quatre complices s’exécuteront en autant de langues, du français, à l’anglais, en passant par l’italien et l’allemand dans le cadre de la série Musique en l’Île.

Quatre hommes et une seule voix présente un répertoire à la fois classique et original. Au programme, des oeuvres de Verdi, Schubert, Gilbert Patenaude et plusieurs autres.

«On a choisi parmi nos airs favoris, ce qui allait bien avec nos voix et ce qui était pertinent de faire à quatre. Chacun a suggéré ses pièces et on est passé au vote de façon très démocratique. Le plus vieil extrait date environ de 1600 et ça va jusqu’à 1930», souligne Julien Patenaude.

Leur répertoire comprend autant des airs d’opéras, d’opérettes que de chansons populaires.

La dimension comique est très présente dans le spectacle, dont la mise en scène est assurée par nul autre que le comédien Benoît Brière. Les chanteurs et lui ont travaillé ensemble en étroite collaboration et avec le plaisir comme ligne directrice.

Le quartette vocal est composé des barytons Philippe Martel, Julien Patenaude et Benoit Le Blanc, ainsi que du ténor Gaétan Sauvageau. Formé en 2008, le groupe a produit trois albums jusqu’à maintenant.

Le concert aura lieu le 22 mars à 19h30 au 286, rue Elgar. Les billets sont disponibles au coût de 50$. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Pour plus d’infos

smb@bellnet.ca

514 766-0234