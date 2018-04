Mobilisation contre la violence conjugale

Le centre d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale La Maison Flora Tristan est au cœur d’une campagne de financement orchestrée par l’entrepreneure de L’Île-des-Sœurs, Anna Goodson. Revêtir la position des femmes marie art et mode au profit de l’organisme à but non lucratif (OBNL) de Montréal.

La campagne propose de fabriquer des habits sur mesure pour les hommes. Un carré de soie pour femmes a aussi été conçu.

«On veut que les femmes et les hommes en parlent, explique Mme Goodson. On a besoin des hommes. On veut qu’ils soient nos ambassadeurs».

Établie sur l’île depuis une quinzaine d’années, Mme Goodson dirige une agence d’illustration reconnue internationalement depuis son condo. Impliquée dans sa communauté via diverses activités bénévoles, elle n’a pas voulu choisir la voie facile d’utiliser une des artistes qu’elle représente pour ce projet.

Elle a plutôt jeté son dévolu sur l’artiste de rue et activiste féministe, Miss Me. «On est très honoré de l’avoir avec nous. Elle est un lien important dans l’équation», fait valoir Mme Goodson.

La signature visuelle est donc une œuvre de l’artiste montréalaise, Always Wear Your Crown Girl, qui se retrouve sur des carrés de soie et en doublure des habits.

«C’est personnel à l’intérieur», illustre le tailleur responsable de la confection, Nathon Kong, qui cherchait à concevoir un costume spécial, qui représente ses valeurs.

Habitué à des associations à caractère social, développer une gamme d’habits en collaboration avec un artiste est un concept qu’il faisait déjà.

Innovation

Les tenues exclusives, en édition limitée, seront confectionnées à l’aide d’une technologie innovatrice de prise des mesures.

La société de M. Kong, basée au centre-ville de Montréal, est reconnue pour son expérience unique centrée sur le client. Le tailleur originaire de Thaïlande se déplace chez les hommes, souvent des dirigeants d’entreprise à l’aide d’un camion qui fonctionne à l’énergie solaire.

Baptisé «Élizabeth Tailor», on y retrouve un scanneur 3D pour prendre les mesures en 450 points différents en quelques secondes. Puisque tout le corps est échantillonné à 360 degrés, les mensurations sont très précises et ne nécessitent presque aucune retouche. L’habit est ensuite livré dans les 4 à 6 semaines suivant la commande.

Voué à une carrière de microbiologiste, M. Kong a bâti son entreprise de vêtement haut de gamme avec une campagne de social financement. C’est d’ailleurs là qu’il s’est fait remarquer par sa mentore, Anna Goodson.

Accompagnement

La Maison Flora Tristan est une des seules ressources à Montréal qui offre à fois un hébergement d’urgence et un service de réinsertion sociale avec des appartements supervisés. Cette deuxième étape d’accompagnement à l’autonomie, qui n’est pas subventionné par l’état, offre une transition aux femmes et aux enfants de toutes les communautés.

Pour plus d’infos

hello@nathonkong.com

514-632-3363