Un produit inspiré du Japon

La première boisson à la poudre de thé vert (matcha) commercialisée au Canada, Toro Matcha, est une entreprise fondée à L’Île-des-Sœurs. Partenaires en affaires comme dans la vie, Oussama Saoudi-Hassani et Iliana Kolobova ont développé l’idée il y a moins d’un an après un voyage au Japon.

La poudre de thé vert est un produit populaire au Japon, où on le consomme depuis mille ans principalement pour ses propriétés énergisantes puisqu’il contient des antioxydants, de la caféine et de la L-théanine. Il est servi lors d’une cérémonie où la poudre est mélangée à de l’eau à l’aide d’un fouet de bambou.

M. Saoudi-Hassani et Mme Kolobova se sont rencontrés alors qu’ils étaient aux études. Ils ont créé et développé ensemble le produit embouteillé, qui est déjà accessible dans plusieurs magasins d’alimentation.

Iliana Kolobova est née et a grandi au Japon. C’est lors d’un voyage là-bas, où réside toujours son père, que le jeune couple a eu l’idée d’une compagnie de boisson au matcha prêt-à-boire.

«On a fait la cérémonie du thé matcha, ça m’a donné de l’énergie» explique M. Saoudi-Hassani, qui en était à sa première expédition au pays du Soleil-Levant.

Financement

Pour démarrer, Toro Matcha a obtenu un prêt de 20 000$ du programme d’aide aux entreprises de PME MTL. Créé en 2015 par la Ville de Montréal, il vise à soutenir des compagnies soit par des prêts, un fonds de roulement ou l’acquisition d’équipement.

«Des milliers de bouteilles ont été vendues, la boisson est commercialisée dans plusieurs chaînes et épiceries spécialisées, précise Aziz Guellouz, responsable du volet financement de PME MTL Grand Sud-Ouest. La population connaît de plus en plus le thé matcha. On suit le projet de près.»

Les deux cofondateurs ont aussi reçu 10 000$ du programme Créavenir des Caisses Desjardins, accessible aux entreprises en croissance qui ont moins de 5 ans.

L’entreprise du jeune couple est aussi finaliste à la Coupe Dobson de l’Université McGill, une compétition d’entrepreneuriat qui récompense les projets les plus prometteurs. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 5 avril.

