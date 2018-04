La chorale Chantefleurs de L’Île-des-Sœurs présentera un spectacle à l’église Ste-Marguerite-Bourgeois, dimanche le 6 mai.

Le spectacle Paris*New York*Montréal, sous la direction de Barbara Cwioro, sera suivi d’un cocktail où les spectateurs pourront rencontrer les choristes. La chorale est un organisme à but non lucratif créé en 2009 qui se produit habituellement deux fois par année, dont à Noël. Son répertoire comprend des pièces classiques, sacrées et aussi populaires. Barbara Cwioro est une pianiste et professeure originaire de Pologne qui a étudié dans son pays natal, en France ainsi qu’à Montréal. Le spectacle printanier commencera à 16h.

Pour plus d’infos

514 769-6210