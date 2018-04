L’aide aux réfugiés déménage

Après deux ans dans des locaux prêtés de L’Île-des-Soeurs, le Regroupement d’aide aux réfugiés syriens déménage. Cette branche du Collectif pour l’unité, qui est maintenant en discussion pour s’associer à la Maison de la Syrie, quitte l’Île avec beaucoup de reconnaissance envers sa population.

C’est à Griffintown, dans des locaux prêtés par la Ville de Montréal, que les nouvelles cuisines vont s’installer pour les deux prochaines années. Sélima Driss et l’Insulaire Dora Douik sont les deux bénévoles qui pilotent le projet.

Les services offerts pour venir en aide aux nouveaux arrivants ne se limitent pas aux besoins alimentaires. Les dons de meubles et de vêtements sont aussi accueillis et les femmes enceintes ont de l’aide pour leur suivi de grossesse.

OBNL

Les activités associées au Collectif ont pris une telle ampleur que les deux femmes sont maintenant à l’étape d’enregistrer la ressource comme organisme à but non lucratif (OBNL).

Mme Driss est reconnaissante face à l’implication des Insulaires parce qu’«on a eu le luxe de pouvoir continuer».

Elle s’est d’abord impliquée auprès des réfugiés syriens parce qu’elle parle arabe. La Tunisienne d’origine travaille dans la mise en marché de magasins. Celle qui est agréablement surprise de la tournure des événements souligne que les familles syriennes continuent de venir vers elles. Avec l’aide de nombreux donateurs, il a entre autres été possible d’aider une couturière à se lancer en affaires.