La Diperie arrive à l’île

Difficile à croire présentement que l’été est à nos portes. Mais d’ici la fin du mois, on pourra goûter les cornets décorés de La Diperie, dont une franchise aura pignon sur rue à L’Île-des-Sœurs. La propriétaire, Clodine Chartrand, se lance dans une toute nouvelle aventure.

Rencontrée dans son nouveau local de la Place du Commerce, celle qui est reconnue pour avoir été actionnaire et vice-présidente du magazine de communication et de design Infopresse assure qu’elle va mettre la main à la pâte.

Mme Chartrand n’en est pas à un premier changement de registre. Elle avait travaillé en tourisme, vente et marketing pendant une douzaine d’années avant de se lancer dans l’univers médiatique. «J’ai un parcours éclectique», admet la nouvelle propriétaire de La Diperie.

Son choix envers cette franchise ne relève pas du hasard. Elle côtoie le créateur du magasin de crème glacée, le Montréalais Sam Arif, depuis une dizaine d’années.

«C’est un ami de longue date», explique-t-elle.

Lors du passage de TC Media, l’emplacement arborait encore les couleurs roses de l’ancienne crèmerie libre-service Yeh!, mais Mme Chartrand se voyait déjà porter le tablier et servir les clients dans son nouveau décor.

Typiquement montréalais

Le concept de La Diperie a fait boule de neige depuis sa création en 2014. Le premier commerce est dans un tout petit local de la rue des Pins, à Montréal. On compte maintenant plus de 20 boutiques au Québec et deux en Ontario.

Plusieurs ouvertures sont prévues cette année, dont la succursale de L’Île-des-Sœurs.

Le groupe d’alimentation MTY a acquis l’entreprise en décembre 2016. L’un des plus grands franchiseurs en restauration possède des dizaines de bannières, dont La Crémière et Valentine. L’enseigne La Diperie avait, lors de son achat, cinq établissements.

Son créateur, l’homme d’affaires Sam Arif, reste cependant responsable de certaines opérations et s’occupe, entre autres, de former les nouveaux franchisés.

Le comptoir de desserts glacés offre des produits haut de gamme avec ses enrobages au chocolat belge. Il a comme particularité différentes sortes de trempages, d’où son nom provenant de l’anglais dip. Plusieurs sortes de garnitures peuvent être rajoutées aux cornets de crème glacée molle, allant des jujubes aux bretzels.

Avec le temps, une multitude de produits connexes se sont ajoutés, comme des sandwichs à la crème glacée, des gaufres et des chocolats chauds. Une option végane est aussi disponible.

La Diperie de la Place du Commerce est présentement en période d’embauche pour la saison qui s’en vient.

Pour plus d’infos

ladiperie.com