Changement dans les réservations de tennis à L’Île-des-Sœurs

Réserver un terrain de tennis extérieur semble maintenant compliqué à L’Île-des-Sœurs. Les utilisateurs doivent désormais passer par le site Internet de la Ville de Montréal pour pouvoir jouer sur les courts publics du centre Elgar et du parc de la Fontaine.

Le site manquerait de convivialité selon des joueurs. Une inscription est nécessaire, tout comme un numéro Accès Montréal., en plus de devoir passer par au moins deux personnes pour ceux qui veulent jouer en double.

«Un des éléments qui m’a attiré à L’Île-des-Soeurs c’était parce qu’il y avait beaucoup de joueurs de tennis.»

— Bernard Tessier, Insulaire depuis 40 ans

Pour conserver une preuve d’inscription, il est nécessaire de l’imprimer ou de l’avoir sur son cellulaire.

«Je n’ai pas d’imprimante, dit l’Insulaire Bernard Tessier. On m’a dit de le mettre sur mon téléphone portable. Je n’en possède pas.» Comme il habite juste en face du terrain du parc de la Fontaine, on lui a suggéré d’aller faire imprimer son inscription à la bibliothèque du centre Elgar.

Par ailleurs, il n’y a plus d’employé sur place pour gérer les inscriptions. «Quand il y a un problème, c’est la chicane à chaque fois», affirme M. Tessier, qui déplore la perte d’un emploi étudiant.

La Ville soutient qu’elle a présenté le mode de réservation en ligne à un comité de joueurs réguliers et que le projet a été bien accueilli. Parmi les avantages, on note la possibilité de réserver sept jours à l’avance, contrairement à une journée comme avec l’ancien système par téléphone. De plus, les transactions sont plus rapides et évitent la manipulation d’argent comptant sur le terrain.

Pas de système parfait

Rola Malhas et Johanne Gauthier apprécient la nouvelle façon de réserver. «C’est plus facile, mais il est toutefois impossible d’annuler une inscription», explique Mme Malhas.

La Ville assure une période de transition jusqu’au 31 mai avec du personnel sur place dans les installations achalandées. Il sera aussi possible d’effectuer les réservations au centre communautaire Elgar, aux heures d’ouvertures.

Un employé fera aussi le tour des terrains, cet été, pour rappeler les règlements.

