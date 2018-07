Du primaire au secondaire

Afin de mieux outiller les parents sur le passage au secondaire de leur enfant, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) présentait le 23 mai une conférence à leur attention, à l’école secondaire Saint-Laurent. Entre accompagnement et autonomie, ils ont pu noter les comportements à favoriser et les plus grandes préoccupations des élèves.

Selon la conférencière Marie-Claude Huberdeau, directrice adjointe du service des ressources éducatives de la CSMB, l’utilisation de l’agenda devient primordiale. Bien qu’il puisse être personnalisé par l’enfant, il doit aussi noter lui-même ses cours et travaux.

L’élève aura une case et se promènera d’une classe à l’autre. La gestion du cadenas peut être anxiogène pour certains d’entre eux. Il est suggéré de faire pratiquer l’enfant durant l’été, par exemple en mettant sous cadenas ses outils technologiques favoris. Il s’y habituera ainsi très rapidement.

«Quand on s’intéresse aux amis de nos enfants, on comprend mieux qui ils sont.»

— Marie-Claude Huberdeau, directrice adjointe du service des ressources éducatives de la CSMB

Il est aussi conseillé de faire le trajet vers l’école avec son enfant pour lui permettre de s’approprier son nouvel environnement. Le parent comprendra ainsi mieux sa routine.

Avoir une copie de l’horaire de l’élève aidera aussi à engendrer la discussion lors du retour à la maison. Avec un horaire de quatre périodes par jour étalé sur neuf jours, il serait facile de perdre le compte et de se contenter d’une réponse brève à la question «comment a été ta journée à l’école?» L’emploi du temps permettra de préciser comment ce sera passé son cours d’anglais, par exemple.

Devenir un élève du secondaire est un apprentissage en soi. L’enfant devra s’adapter à une école différente et immense. Il devra changer de classe et de professeur à chaque cours.

Être parent

Le rôle du parent accompagnateur sera différent de l’école primaire. Il a cependant encore une place et il est important qu’il s’implique, qu’il continue de poser des questions et qu’il écoute son instinct.

«Les élèves pourraient demander de l’aide, mais ils veulent être autonomes», explique Mme Huberdeau. Les parents et les enseignants ont un rôle important dans cette étape déterminante du développement des enfants.

La transition du primaire au secondaire survient en même temps que l’arrivée de l’adolescence, où les élèves rencontrent des changements majeurs dans plusieurs facettes de leur vie. La puberté, la formation de l’identité, l’émancipation familiale et la volonté de faire ses propres choix sont déterminantes dans l’évolution des enfants vers l’adolescence.

Les parents et le personnel enseignant ont la délicate tâche de trouver un équilibre entre encadrer l’élève et lui offrir la liberté nécessaire au développement de son autonomie, le tout de façon adapté aux besoins de l’enfant ainsi qu’à sa personnalité.