Nouveautés au camp

Pour la saison estivale, Le camp de l’Île offre de nouveaux services aux résidents qui souhaitent y envoyer leur enfant. Avec un volet nautique et une section pour les quatre ans, le camp se diversifie tout en continuant de proposer des activités générales et spécialisées.

Affilié à l’organisme Action Prévention Verdun et exploitant l’espace et l’équipement de l’école des Marguerite, le camp amorce sa troisième année. Il est bonifié cette année grâce à un partenariat avec le service de location d’embarcations Navi.

«Le nouveau volet d’initiation aux sports nautiques s’adresse aux enfants de 10 à 12 ans», informe le coordonnateur du camp, Robert Boudreau.

Les enfants inscrits pourront apprivoiser le kayak et la planche à pagaie (paddle board), accompagnés par leur moniteur et supervisés par un employé de Navi. Ils participeront aussi à des jeux sur l’eau.

Volet préscolaire

«Ça fait deux ans que je suis au camp et plusieurs parents me demandaient si leur jeune de quatre ans pouvait participer. Je leur répondais que c’était un peu jeune pour les activités générales», poursuit Robert Boudreau.

Pour répondre à cette demande, le camp a décidé d’utiliser la nouvelle ressource La petite Station, dédiée aux 0-5 ans, et de faire un volet En route vers l’école pour les 4 et 5 ans.

«On va préparer les plus petits à la rentrée de septembre. Ils vont apprendre, d’une façon ludique, à se faire des amis, suivre un horaire et manger en groupe», explique-t-il.

Une autre nouveauté de cette année est la spécialisation théâtre, en collaboration avec la coopérative de comédiens Jeu m’Art Muze. Les campeurs pourront découvrir les expressions et les sentiments par le biais du théâtre.

La thématique des pirates est toujours en toile de fond, et cet été le sujet principal sera l’environnement. Des activités avec la Maison de l’environnement de Verdun sont prévues, et deux lots du jardin communautaire seront réservés au camp. Les jeunes seront initiés à la culture avec du vermicomposte et auront un hôtel à insectes. Ils relèveront aussi le défi Zéro déchets pendant tout l’été.

Les inscriptions vont bon train, le volet général est déjà complet, mais des places sont toujours disponibles dans les spécialisations.

Le camp de l’Île est bénéficiaire de l’organisme Grandir sans frontières, qui a comme mission d’améliorer l’accès aux technologies. Fondé à L’Île-des-Soeurs en 2003, il oeuvre à réduire l’exclusion numérique, à donner une seconde vie au matériel informatique et à sensibiliser la population aux déchets électroniques.

Pour plus d’infos

campdelile.com

(514) 416-3417

<blockquote>«À l’École des Marguerite, on a l’air climatisé, l’immeuble est neuf, le matériel sportif est neuf, on est situé juste à côté de la piscine de la Fontaine pour aller se baigner le plus souvent possible. On est très choyé.»

— Robert Boudreau, coordonnateur du Camp de <em>l’Île</em></blockquote>