Encombrements sur les routes

Le plus gros chantier en Amérique du Nord n’a pas fini de perturber les routes et la quiétude des quartiers qu’il traverse. Les chemins alternatifs aux entraves de cet été du corridor Champlain ont été présentés lors du 10e Comité bon voisinage Verdun/Sud-Ouest. Les résidents ont aussi pu exprimer leurs principales questions.

Les Insulaires devront être attentifs dès l’échangeur Atwater. La sortie 57 qui se rend à l’île sera fermée, et la seule option sera de prendre un détour par la sortie 60 qui mène au boulevard Gaétan Laberge. Cet inconvénient aura un avantage pour les automobilistes qui seront alors les premiers à rouler sur l’asphalte du nouveau pont Champlain. Pendant une bonne partie de l’été, le tablier nord de la nouvelle structure sera ainsi utilisé en direction sud pour entrer sur l’île.

«Si vous avez l’application Waze sur vos téléphones intelligents, aujourd’hui c’est la meilleure façon de se déplacer à Montréal, ça vous permet de trouver le chemin le plus court et le plus efficace.»

— Daniel Genest, directeur du projet pour le consortium SSL

«En roulant en direction Turcot pour se rendre au pont Champlain, il y a un nombre élevé de pancartes orange. Je sais que ce n’est pas facile, mais je pense que lorsqu’on l’a vécu une fois, on s’habitue à ces changements», a mentionné le directeur du projet pour le consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL), Daniel Genest.

Décibels

Lors de la période de questions, plusieurs personnes du public ont souligné leur inquiétude par rapport au bruit. Du nombre de décibels pour effectuer les travaux, au bruit ambiant après la construction du nouveau pont, en passant par les réverbérations qui pourraient atteindre des habitations, plusieurs préoccupations sonores ont été mises de l’avant.

Avec des échantillonnages récoltés aux résidences avoisinantes, le nombre maximum de décibels ambiants décrétés par le gouvernement canadien oscille entre 55 et 60, que ce soit pour la construction, la démolition et la fin des travaux. Ces critères sont respectés par SSL, mais mis en doute par un membre de la table de concertation communautaire de Pointe-Saint-Charles, Cédric Glorioso-Deraiche. Il soutient que les normes actuelles ont causé des problèmes de santé publique. Le point a été repris par le maire du Sud-Ouest, Benoit Dorais, qui demande de nouvelles études sur l’impact du nombre de décibels. Le problème serait que les critères du gouvernement n’améliorent pas la qualité sonore de l’environnement.

Aménagements

La deuxième partie du Comité de bon voisinage portait sur l’intégration urbaine et l’aménagement paysager du corridor du nouveau pont Champlain. SSL a présenté des projections des nouveaux viaducs avec des trottoirs plus larges et l’incorporation de pistes cyclables.

Les plantes, arbres et couvre-sols du plan de naturalisation ont été dévoilés, ainsi que les densités de plantation souhaités, selon les zones désignées. Par exemple, les murs de plus de trois mètres de hauteur apparente seront tous couverts de plantes grimpantes.

Les dates de fermeture sont assujetties à des changements impromptus, ainsi les citoyens sont invités à vérifier les alertes sur les différentes plateformes du nouveau pont Champlain.

Pour plus d’infos

nouveauchamplain.ca