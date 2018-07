Chorale d’enfants chez les aînés

Une cinquantaine d’élèves des deux classes de musique de cinquième année de l’École primaire de L’Île-des-Sœurs (EPIDS) ont présenté un court concert de type chorale à la résidence Sélection, le 30 juin. L’activité avait comme objectif de collecter des fonds pour la nouvelle cour de l’école. «Ils sont nombreux! Je ne m’attendais pas à ça», s’est exclamée l’aînée Huguette Lahaie. Une douzaine de résidents sont venus écouter les six chansons interprétées par la chorale, accompagnée au piano par l’enseignante de musique Carolane Tremblay. «Je suis grand-mère et j’ai des petits-enfants musiciens, ça me fait plaisir de voir des jeunes qui s’intéressent à la musique», raconte l’un des spectateurs, Claire Pari. La chanson Le grand cerf-volant de Gilles Vigneault a fait taper du pied le public. «Chanter, ça remonte le moral, ça donne un petit rebond. Venir ici, ça rappelle aux personnes âgées leur enfance», expliquait l’un des choristes, Jules Garneau. Un message qui fait écho avec celui d’Andrew Martin, 94 ans, qui rappelait que dans son temps, il n’avait pas de cahier avec les paroles et devait tout apprendre par chœur. Une boîte pour récolter des dons afin de contribuer à la construction du parc-école a été mise à l’accueil de la résidence.