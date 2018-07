Construction écolo

Le projet de corridor du nouveau pont Champlain s’est mérité une certification platine Envision, une distinction qui note la performance environnementale lors de constructions d’infrastructures comme des ponts, des routes et des gares.

«Nous avons voulu viser le plus haut niveau de reconnaissance, soit platine. Nous sommes très fiers aujourd’hui de ce résultat.»

— Marthe Robitaille, Directrice Environnement SSL

Le consortium Signature sur le Saint-Laurent (SSL) a profité de la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin, pour annoncer la distinction qu’elle a reçu conjointement avec Infrastructure Canada (INFC). Chaque année depuis trois ans, SSL profite de l’occasion pour organiser un barbecue réunissant tous ses employés, autant ceux de chantier que des bureaux, pour les remercier de leur bon travail. Ils distribuent aussi différentes plantes et du matériel à saveur écologique comme des bacs à composte ou des récupérateurs d’eau de pluie.

«Vous avez monté la barre haute en matière de développement durable», a déclaré Melissa Peneycad, du bureau torontois d’ISI. Il s’agit du quatrième projet canadien à se doter de la certification et le premier au Québec.

Le programme de vérification de développement durable Institute for Sustainable Infrastructure (ISI) a été instauré en 2012 à Washington, aux États-Unis, pour encadrer et noter les nouvelles constructions d’envergures.

Élaboré à l’université Harvard, le concept, surtout exploité en Amérique du Nord, tente de s’étendre à l’international, notamment en Italie, en Turquie et en Arabie Saoudite.

Caractéristiques

Différents aspects de développement durable sont notés lors de l’élaboration d’un projet d’infrastructure, autant lors de l’élaboration, de la conception que de la construction. La durée de vie projetée de 125 ans du nouveau pont Champlain fait partie du pointage l’ayant mené à la certification platine.

Le recyclage des déchets de démolition du pont de L’Île-des-Soeurs et des routes fait partie des étapes qui ont contribuées à la diminution de gaz à effets de serre. Avec environ la moitié des matériaux qui ont été réutilisés en chantier et une autre moitié recyclée, seulement 1% des déchets sont allés à l’enfouissement. Cette opération a permis de réduire le camionnage et l’utilisation de matériaux de carrières.

Deux projets de compensation ont été mis sur pied par le gouvernement du Canada pour balancer la perte d’habitats du poisson, des milieux humides et des refuges d’oiseaux migrateurs. Le marais de l’île Lapierre, aux abords du pont de l’autoroute 25 dans la rivière des Prairies, a été restauré et des frayères, lieux de reproductions de la vie marine, ont été créées dans les rapides de Vaudreuil.

Pour plus d’infos

sustainableinfrastructure.org