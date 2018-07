Conseil en bref

Rapport financier

L’arrondissement a des surplus financiers de 2,9 M$. La somme de 1,5 M$ sera versée au déficit du Fond de neige et 95 000$ serviront à créer un poste temporaire d’un an pour l’embauche d’un conseiller en aménagement à la Division de l’urbanisme.

Patrouille verte

Une contribution financière de 4500$ est accordée au Regroupement des éco-quartiers pour l’embauche de trois étudiants pour l’été 2018.

Triathlon

Un soutien financier de 8 000$, non-taxable, est remis à l’organisme Phoenix Triathlon pour son événement du 12 août.

Agryle du frêne

Le replantage de centaines d’arbres à L’Île-des-Soeurs va se faire par Structure Métropolitaine (SMI), avec une aide bonifiée de la Ville.

Construction

Un bâtiment de six étages sera construit à l’intersection sud-ouest de la rue de l’Église et du boulevard LaSalle, avec des commerces au rez-de-chaussée et 64 logements aux étages supérieurs.

Contrats

Quatre contrats de reconstruction de chaussée, trottoir, éclairage, aqueduc et égoût ont été accordés aux compagnies Gérald Théorêt, Les Pavages Chenail et Sintra pour des travaux sur la 6e Avenue, les rues Richard, Rolland, Gertrude, Clémenceau et Churchill.

REM

Adoption d’un règlement de zonage concernant la Pointe-Nord et la Place du Commerce pour la planification du secteur en vue du REM.