Illustrations humoristiques

L’exposition L’oeil espiègle de l’illustrateur Yayo propose, jusqu’au 27 juillet au centre communautaire Elgar, un regard humoristique sur le quotidien et la société de consommation. Avec une formation en dessin publicitaire et en beaux-arts, l’artiste a illustré plusieurs livres jeunesse et publie ses images dans des revues canadiennes, américaines, françaises et colombiennes.

Né en 1961 en Colombie, Diego Herrera de son vrai nom, s’est installé au Québec en 1987. Son talent est reconnu en Amérique, en Europe et au Japon. Il donnera l’atelier «Crée ton histoire illustrée avec Yayo» pour les plus de 5 ans à la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs, le 15 juillet. Les participants inscrits seront invités à imaginer et réaliser une courte histoire en sa compagnie.