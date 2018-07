Deuxième victoire

Les Giants du Sud-ouest ont gagné 17-6 contre les Cubs, dimanche, sur le terrain de baseball du parc St-Laurent. Le joueur Sébastien Primeau a frappé un circuit et l’équipe a performé avec 14 coups sûrs. Les lanceurs Jonathan Bérubé et Mathieu Roy ont respectivement participé à quatre et trois manches, pour un total de dix retraits au bâton.

L’équipe, qui a terminé deuxième l’année passée, est sur la route pour ses prochains matchs, dont celui de dimanche prochain contre les Paycers, au parc St-Laurent, à 20h. Le prochain match à domicile sera disputé le 8 juillet, à 16h, au parc Arthur-Terrien. Les Giants ont un cumul de deux victoires et deux défaites.