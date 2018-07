Cycliste renversée

Une femme de 38 ans a été heurtée à l’intersection des boulevards de L’Île-des-Sœurs et Grande-Allée le 11 juin. Le véhicule utilitaire sport (VUS) de marque Cadillac conduit par un homme de 62 ans circulait sur le boulevard de L’Île-des-Sœurs vers le sud au moment de l’accident survenu vers 12h45. La cycliste a été transportée à l’hôpital pour soigner des blessures mineures à la jambe droite.

Cette même journée, une autre cycliste est décédée dans une collision avec un poids lourd dans l’arrondissement Rosemont. Valérie Bertrand Desrochers était une répartitrice médicale d’urgence âgée de 30 ans.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a signifié sur les réseaux sociaux qu’«il reste du travail à faire pour rendre la cohabitation sur la route plus sécuritaire». Quant à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), elle rappelle qu’en plus de respecter le Code de la route à vélo, il est important d’ouvrir l’œil et de s’assurer d’être vu.

