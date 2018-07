Spectacle jeunesse

L’Insulaire Alexandra Delgado donnera samedi un spectacle pour enfants dans le cadre des festivités de la Fête nationale. L’auteure-compositeure-interprète présentera au piano son album Le carnaval des toutous à 15h30, au parc Laurier, sur le Plateau Mont-Royal. Diplômée du Conservatoire de musique du Québec à Montréal, elle a poursuivi ses études en obtenant une maîtrise en musicologie de l’Université Paris-Sorbonne avant de revenir s’établir à L’Île-des-Sœurs, où elle habite depuis une douzaine d’année.

«Mon but, c’est qu’avec une bonne mélodie, on peut plaire à tout le monde. Je ne veux pas que les parents aient à subir le rythme, mais plutôt qu’ils embarquent. Je ne crois pas qu’il faille descendre le niveau parce que ce sont des enfants, mais au contraire leur montrer le meilleur», soutient la chanteuse.

L’événement offrira diverses activités dès 13h, avec entre autres des clowns et des conteurs.