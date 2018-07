Changer les perceptions

L’artiste montréalaise Josée Brouillard présente ses installations dans l’exposition Brouillard : corps et lumière au Quai 5160. Dans une volonté de confondre les sens et les perceptions, la bachelière en beaux-arts de l’Université Concordia utilise la vidéo, la lumière et l’électronique. Son visuel est principalement monochrome et pose un regard critique sur l’évolution des technologies de l’image.

Jusqu’au 19 août à la Maison de la culture de Verdun (5160, boulevard LaSalle). L’entrée est gratuite.

Pour plus d’infos

514 872-4995