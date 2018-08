Arrivée des dernières pièces

L’utlime livraison au port de Montréal pour la construction du nouveau pont Champlain est arrivée par bateau le 7 août, en provenance de Séville, en Espagne. Il aura fallu cinq jours pour que l’Industrial Ranger, un bateau cargo enregistré aux États-Unis, décharge les dernières poutres caissons qui constitueront la base de la route et sur lesquelles seront installées les dalles de tablier, puis le pavage. Le transport de ces pièces surdimensionnées a été au cœur du litige judiciaire entre le consortium Signature sur le Saint-Laurent et Infrastructure Canada, qui s’est réglé à l’amiable au printemps.

C’est au quai 48, près de la rue Pie-IX et longeant la rue Notre-Dame, que les cales ont été vidées. Le vaisseau, construit en 2005, est constitué de deux bras de déchargement. Il peut transporter jusqu’à 9,7 tonnes métriques et atteindre une vitesse d’environ 15 nœuds, c’est-à-dire 27 km/h.