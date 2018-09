Décès de Lise Payette

Lise Payette, résidente de L’Île-des-Sœurs, s’est éteinte le 5 septembre à l’âge de 87 ans. Elle a marqué l’histoire du Québec tant par sa présence dans le milieu culturel que politique. Créatrice de la Société d’assurance automobile du Québec, cette féministe de deuxième vague (1960-1985) a aussi modifié le Code civil pour permettre aux femmes de garder leur nom de famille lors du mariage. Elle a été ministre de la Condition féminine, puis au Développement social sous la bannière du Parti Québécois, aux côtés de René Lévesque. Elle a obtenu un prix Gémeaux Hommage en 1998 pour son œuvre au petit écran, qui inclut l’animation de plusieurs émissions télévisées et la conception du concours du plus bel homme du Canada. Mme Payette a été journaliste, écrivaine, animatrice et politicienne.