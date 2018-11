Une résidence moderne

Le réseau de résidences pour personnes âgées Sélection Retraite fête ses 30 ans. Pour l’occasion, le directeur général André Grégoire raconte l’évolution de ce qui s’appelait à l’époque le complexe Symphonia de L’Île-des-Sœurs.

«J’ai eu la chance d’ouvrir cinq belles résidences pour Sélection», explique M. Grégoire.

Formé à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec ainsi qu’à HEC Montréal, André Grégoire a d’abord travaillé à Ottawa, Toronto, et Rome. En 2008, il a décidé de devenir directeur régional pour se rapprocher de sa famille.

«On a la chance à L’Île-des-Sœurs d’avoir tous des vues extraordinaires. On voit Montréal, le fleuve ou les rapides de Lachine, c’est absolument incroyable.» — André Grégoire, directeur général du Sélection IDS

Acquise en 2015 d’une compagnie qui avait fait faillite, une revitalisation complète s’imposait à la résidence pour retraités située sur la Pointe-Sud. Une enveloppe de 10 M$ et un sondage auprès d’une quarantaine de résidents ont permis d’adapter les logements à une clientèle vieillissante, avec entre autres des cuisines de style condo. Une salle de cinéma, un gymnase, ou encore une salle d’art ont aussi été aménagés.

«On veut que les gens socialisent, que les familles viennent, qu’elles passent du temps avec leurs parents», raconte celui qui a aussi amélioré les aires communes. De plus, la qualité de vie des employés et leur relation avec les résidents sont au centre de ses préoccupations.

M. Grégoire affirme d’ailleurs qu’un sondage indique que l’indice de bonheur au Sélection Île-des-Sœurs est 30% plus élevé que la moyenne québécoise chez les 75 ans et plus.