Fête des voisins: rapprocher la communauté

Grignotines, spectacle pour enfants, essais routier, il y en aura pour tous les âges et tous les goûts à la première Fête des voisins, qui se déroulera sur le terrain des concessionnaires Gravel le 11 juin.

L’évènement est organisé par l’entreprise insulaire Women in Mind (WIM), qui a lancé une application favorisant la vie de quartier le mois dernier. «On veut présenter l’aspect réel de l’application, notre réseau n’est pas seulement virtuel. Il crée une synergie», explique Véronique Tremblay, l’une des associées de WIM.

Les résidents munis d’un permis de conduire pourront essayer des véhicules pour une bonne cause. À chaque essai routier, 40$ seront remis à la Fondation des écoles primaires de L’Île-des-Sœurs (EPIDS) et à l’organisme contre le décrochage scolaire L’Ancre des Jeunes à Verdun.

«On essaie de s’impliquer dans chaque communauté où on est, et on veut aider la nouvelle école de L’Île-des-Sœurs, on y retrouve un peu des futurs clients», indique le propriétaire des concessionnaires, Jean-Claude Gravel.

Il est réputé pour son altruisme auprès de la communauté de Verdun. Il avait remis 5 000$ à l’arrondissement pour l’achat d’équipements de soccer. Il donne aussi à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, où sa fille est traitée.

En novembre, la Fête familial avait permis de remettre 2 240$ à la Fondation des EPIDS.