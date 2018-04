L’art dans le quotidien

Manon Leblanc est une pionnière des émissions de rénovations. Cette artiste devenue designer d’intérieur souhaite maintenant revenir aux sources de l’aménagement intérieur en consacrant ses activités à sa clientèle résidentielle. Entrevue avec une passionnée qui nous offrira des chroniques mensuelles dans Le Magazine Île-des-Sœurs ainsi que dans le cahier Rendez-vous dès la semaine prochaine.

Vous avez choisi L’Île-des-Sœurs il y a 17 ans, pourquoi?

C’est mon endroit coup de cœur. C’est un pôle central, ça me permet de bouger facilement. Je vais au Quartier Dix30, au Vieux-Montréal, voir mes fournisseurs. J’ai aussi eu l’opportunité d’y faire des aménagements intérieurs pour ma clientèle privée. J’ai quitté les Laurentides pour déménager à l’île. Je cherchais activement un endroit où mon chien un Golden Retriever, serait le bienvenue. Il a une belle place pour vivre, près du fleuve et de la petite forêt.

Les espaces verts sont importants pour vous?

Mes amis m’ont dit «t’aimes la nature, L’Île-des-Sœurs c’est l’endroit idéal». Je suis en paix ici. J’apprécie beaucoup l’environnement, je m’en sers beaucoup dans mon travail. J’aime marcher dans la nature, tout ce qui est extérieur. On se promène dehors, on va monter des montagnes, ça me fait triper. Je vais aussi souvent visiter des antiquaires et des marchés aux puces.

Quel est votre parcours?

Depuis que j’ai cinq ans, je dessine, sculpte et peints. J’ai donc fait le programme d’arts plastiques au cégep Ste-Thérèse, contrairement aux autres qui sont allés à l’école de design. J’avais une mère artiste et un père bricoleur. Je suis tombée dedans quand j’étais petite, comme Obélix! Je ne le réalisais pas, mais ma mère était super bonne designer. Chez nous, il y avait des meubles en Tek, des plantes… Mon père avait un atelier et tous les jours ça se passait là. Je ne sais pas ce que je ferais si je ne faisais pas d’aménagement intérieur. Après les arts, je me suis spécialisée en design avec des cours privés et des stages avec des professionnels. Je ne me suis jamais ennuyée. J’ai toujours un cas avec quelqu’un de différent, avec des buts différents. C’est varié et le milieu est toujours en évolution.

«J’ai la chance, maintenant, de faire ce qui m’amuse le plus: être chez le monde.»

— Manon Leblanc

L’art est donc important dans votre métier?

J’ai une vision artistique du design, dans le sens que je le vois comme une toile, avec les couleurs, les points de fuite et les textures. Pour moi c’est irrévocable, ça prend les deux. Chaque fois que je fais un aménagement avec quelqu’un, j’essaie de comprendre ses aspirations, sa vision et ses goûts. Les gens me connaissent, connaissent ma signature. Avec les projets d’émissions de télévision que j’ai faits, ils savent à qui ils ont affaire. Ça me rend la vie plus facile. C’est sûr qu’il y a une connexion, des goûts en commun. J’ai aussi beaucoup d’expérience de chantier, beaucoup de contacts. J’ai même des gestionnaires de chantier. Je m’adapte au client et à son budget. J’ai un regard sur tout, mais ce n’est pas obligé d’être cher pour être beau. C’est une question d’agencement.

Vous êtes une pionnière des émissions de rénovation puisqu’à l’époque, ça n’existait pas vraiment. Comment vous est venue l’idée?

Je suis devenue communicatrice par hasard. Un jour quelqu’un m’a demandé si je voulais faire des chroniques dans l’émission Les saisons de Clodine. J’ai dit oui et ça a fait boule de neige. J’ai par la suite eu plusieurs émissions à mon nom. Ça m’a permis de me faire un réseau incroyable de fabricants, de distributeurs, d’exportateurs… À l’époque, il y avait une émission qui s’appelait Décore ta vie, qui était plus légère, avec des petites transformations. Moi je suis arrivée là avec mes pics, mes masses et ma gang et oui, on était les premiers. C’est ce que j’aime faire, arracher tout et recommencer. On défait des cloisons.

Pour plus d’infos

manonleblancmaison.com