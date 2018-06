Bitume dessiné

L’activité BD sur le trottoir s’est déroulée le 31 mai devant le Centre communautaire Elgar, en participation avec la bibliothèque de L’Île-des-Sœurs. Le beau temps était au rendez-vous et a permis de souligner le mois de la bande dessinée à l’extérieur du bâtiment. Armée de crayons aux couleurs vibrantes, une animatrice proposait de dessiner son personnage favori sur un canevas pour ensuite le refaire sur l’asphalte. Une trentaine de jeunes et moins jeunes se sont prêtés au jeu, traçant leurs esquisses et remplissant des cases. «J’ai beaucoup de bandes dessinées préférées, comme Sonic, Les Légendaires et Kid Paddle. Ce que j’aime le plus c’est l’aventure et les blagues. Ça me fait rire et je suis heureux», a confié l’un des participants. De nombreux super-héros et personnages variés ont égayé le sol de la place de l’Unité.