Premier festival latin

Deux organismes communautaires, la Casa C.A.F.I. (Centre d’Aide aux Familles Immigrantes) situé à Verdun et l’Association culturelle du Venezuela au Québec (ACVQ) basée à Longueuil, sont à l’origine du premier Latin-Fest culturel et gastronomique de Montréal qui a eu lieu samedi au Centre communautaire Elgar. Cette fête familiale latino-américaine offrait divers kiosques de nourriture et de produits des quatre coins de l’Amérique du Sud. Des jeux gonflables, des machines à maïs soufflé, barbotine (slush) et barbe à papa étaient également au programme. Les participants ont pu profiter d’un spectacle de musique et de danse. Forts de leur succès, les organisateurs prévoient déjà recommencer l’expérience l’année prochaine.