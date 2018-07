Pique-nique de La petite Station

Sous un soleil radieux, des jeunes et leurs familles se sont réunis samedi sur le terrain de La Station pour un premier pique-nique de l’organisme communautaire La petite Station, en collaboration avec Les Papas en action. Des activités gratuites comme des jeux gonflables, de la peinture et de la danse étaient au programme. Les participants, qui étaient invités à apporter leur lunch, ont reçu la visite surprise des pompiers et des policiers. La responsable de La Petite Station, Cristina Galo, espère recommencer l’expérience l’année prochaine. L’organisme offre des activités tout au long de l’année aux enfants de 0-5 ans et à leurs familles, comme de l’éveil musical et du yoga postnatal.