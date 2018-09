Trésor caché sous le Club de tennis

Des fondations d’un ancien manoir qui aurait appartenu à la Congrégation Notre-Dame sont enfouies dans la partie Nord-Ouest de L’Île-des-Sœurs, le long du Chemin du Golf. Selon le conseiller d’arrondissement Pierre L’Heureux, une partie du terrain à proximité du club de tennis «a été identifiée comme une zone à valeur archéologique.» Le porte-parole du regroupement citoyen Patrimoine naturel et urbain de Montréal (PNUM), Alain Bossé, est passionné de l’histoire de l’île. Il estime qu’une partie des vestiges serait sous le stationnement et une autre sous le club, dans la section du Nautilus. «Le manoir fut détruit par un incendie le 24 février 1960, dit-il. Il s’agit d’un bâtiment historique d’une très grande valeur patrimoniale dont la Congrégation Notre-Dame possède toujours les plans.» Selon M. Bossé, la reconstruction du manoir serait un projet plausible, mais quand même un peu farfelu. L’ingénieur estime que cela prendrait entre dix et vingt ans à accomplir.