Inondations au Québec: Justin Trudeau promet d’aider les victimes

Alors que les inondations se multiplient au Québec et à Montréal, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a promis de venir en aide aux sinistrés, sans pour autant préciser les modalités.

Le gouvernement fédéral est-il prêt à apporter une aide financière à ces milliers de Québécois touchés par les nombreuses inondations ces derniers jours? «Absolument», a répondu Justin Trudeau lors d’une conférence de presse organisée vendredi à Montréal.

«Le gouvernement fédéral est en train de travailler fort et est en communication constante avec les gouvernements provinciaux pour voir ce qu’on peut faire. Nous sommes prêts à aider», a précisé le premier ministre, indiquant attendre une demande «formelle».

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a quant à lui évoqué «un protocole» à respecter. «Tout le monde est prêt, il s’agit de voir si on est à la merci de la crue des eaux», a indiqué Denis Coderre. «Et en temps et lieu, on pourra travailler dans ce sens.»

L’ouest de l’île de Montréal est particulièrement touché par cette situation, notamment du côté de Pierrefonds, d’Ahuntsic-Cartierville et des iles Bizard et Mercier.