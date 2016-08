Les Fêtes de Lachine: festivités pour tous

Les 39e Fêtes de Lachine se tiendront du 25 au 28 août au parc LaSalle ainsi qu’au Centre d’hébergement de l’arrondissement. Le maire Claude Dauphin invite tous les citoyens à y prendre part, peu importe leur âge.

« Les activités gratuites et la programmation réunissent toutes les générations. Plaisir, partage et célébrations sont au cœur des Fêtes de Lachine », a-t-il déclaré.

Skatefest et Face-T

Le samedi 27 août sera consacré aux adolescents. Après avoir mesuré leurs habiletés en planche à roulette au <@Ri>skatepark<@$p> Pierre-Charron du parc LaSalle, ils pourront assister, dès 16h, au spectacle du québéco-jamaïcain Face-T, vétéran de la scène reggae-dancehall. Ayant travaillé avec Mungo’s Hi Fi, Riddim Wise, Black Tiger Sex Machine et Dubmatix, il sortira son prochain album, EP2, à la fin de l’été.

Paolo Noël pour les aînés

Samedi, après la traditionnelle épluchette de blé d’inde, le chanteur Paolo Noël donnera une prestation dès 14h, au Centre d’hébergement de Lachine. Intimiste et remplie d’humour, cette prestation s’inscrira dans la tournée d’adieu du chanteur de charme.

Journée familiale

Le dimanche sera dédié au classique dîner italien, où petits et grands pourront se régaler ainsi que prendre part aux activités organisées au parc LaSalle, dont du maquillage et tatouages temporaires, des mimes et jongleurs, tout comme des jeux gonflables. Un spectacle de Caillou aura lieu à 13h.

Le tournoi annuel de balle donnée se tiendra du jeudi au dimanche et le chanteur et claviériste Mario Lento animera la soirée du samedi.

La 10e Avenue sera fermée à la circulation entre les rues Saint-Antoine et Victoria le 28 août, de 7h à 19h. En cas de pluie, les activités sont annulées, à l’exception du dîner italien qui se tiendra à l’église de l’Annunziata du 4360, rue Broadway et le Skatefest sera reporté au dimanche.

Infos: lachine.ca.