Bruno Haché à Rio

Le Dorvalois Bruno Haché sera le capitaine de l’équipe canadienne de Goalball aux Jeux paralympiques de Rio. Fort de ses 15 ans d’expérience, le vétéran espère y décrocher la médaille d’or.

Équipe Canada regroupe trois joueurs de la Colombie-Britannique, un du Nouveau-Brunswick, un de l’Alberta et, évidemment, leur capitaine, le seul francophone de la formation. C’est d’ailleurs un défi pour Haché, quand on pense que les athlètes ne peuvent se fier qu’à leur communication et au son de la clochette dans le ballon durant le jeu conçu pour non-voyants.

« Tout se fait en anglais, alors il a fallu que je m’adapte. Au début, j’avais de la difficulté, mais ils me disent tous que je me suis beaucoup amélioré », dit-il avec un petit rire sarcastique.

Esprit d’équipe

Ce sera la quatrième participation de Bruno Haché aux Paralympiques, mais sa première en tant que capitaine, poste qu’il occupe depuis 2013.

Il s’est fixé comme objectif d’agir comme agent rassembleur. « Je me souviens de mes années de recrue et j’avais tendance à me tenir à l’écart parce que j’avais l’impression de ne pas faire partie de la gang. Je ne veux pas que ça se produise à Rio », explique l’athlète de 39 ans.

Il admet par contre que la tâche ne sera pas trop difficile. Les Canadiens se connaissent depuis longtemps et ont déjà participé ensemble à d’autres tournois internationaux, dont les Jeux panaméricains où ils ont remporté le bronze.

« La chimie de cette équipe est super, on est comme des frères. Habituellement, on a hâte de rentrer à la maison après un tournoi, mais avec ces gars-là, on s’ennuie rapidement les uns des autres », souligne Bruno Haché.

Espoir

Même si les Canadiens ne sont pas favoris pour la médaille d’or au Brésil, le capitaine a bon espoir.

« C’est la Lithuanie qui est à battre cette année. Ils ont dominé tout le circuit international et ont remporté la dernière Coupe du monde. Mais nous les avons déjà battus alors on est capable de le refaire lors des Paralympiques », ajoute-t-il.

L’équipe canadienne sera épaulée par leur toute nouvelle entraîneure, Nathalie Séguin, qui a été promue il y a seulement trois mois. Elle n’est toutefois pas sans expérience, ayant déjà mené l’équipe du Québec et démontré son leadership lors du tournoi lithuanien plus tôt cette année.

Bruno Haché a longtemps pensé que 2016 marquerait sa dernière année dans les rangs de l’équipe nationale. Grâce aux encouragements de son entraîneure et à la guérison de sa blessure à l’aine, il est confiant de pouvoir continuer pour un autre cycle de 4 ans.

Joueurs de la délégation de goalball

Doug Ripley BC. 7

Brendan Gaulin BC. 3

Ahmad Zeividavi BC. 1

Blai Nesbitt Alb. 6

Simon Richard NB. 8

Bruno Haché Qc. 5