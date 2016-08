La gare de Dorval se refait une beauté

Les usagers de Via Rail pourront profiter sous peu d’installations améliorées. La gare de Dorval du boulevard Montréal-Toronto sera la première à profiter des fonds publics remis par le fédéral pour l’entretien des infrastructures ferroviaires.

Les travaux de rénovation du toit de la gare ont débuté cette semaine et devraient se terminer sous peu. Pendant ce temps, certaines sections du site sont inaccessibles.

Le repavage de son stationnement devrait suivre. D’autres améliorations seront effectuées, telles que la modernisation du système de chauffage ou de ventilation ainsi que la mise à jour des toilettes publique.

Les travaux devraient être terminés au plus tard au printemps 2017.

Budget

Le montant total nécessaire aux réfections est encore inconnu, mais il sera inclus dans le 35M$ que le gouvernement fédéral investira au cours de 2016-2017 dans les installations de Via Rail. De ce montant, plus de la moitié ira à la rénovation des infrastructures le long du corridor Québec-Windsor, incluant la gare de Dorval, et 400 000$ ira à la décontamination d’un terrain d’Edmonton. Le reste sera utilisé pour l’amélioration de ses deux centres d’entretien de Montréal et Toronto.

Cette somme proviendra de l’enveloppe globale de 445 M$ annoncée en mars lors de la présentation du budget.

Pendant ce temps, Transports Canada étudie la possibilité d’un train à grande fréquence ou d’une voie réservée sur le corridor Montréal-Ottawa-Toronto, proposée par Via Rail.