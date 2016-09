L’Hôtel de Ville toujours à sec

L’ouverture du bar Hôtel de Ville, qui serait le premier à s’installer à Lachine en plus de 30 ans, est encore retardée. Plus de six mois après avoir déposé la demande, la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) n’a toujours pas émis le permis d’alcool nécessaire à ouvrir les valves de ses fûts.

« C’est un peu comme un mauvais film, raconte Éric Dauphin, copropriétaire de l’établissement et fils du maire de Lachine, Claude Dauphin. Ils ont perdu des documents trois fois. Ensuite, la responsable de notre dossier est partie en vacances et ils ne transfèrent pas les dossiers. »

Selon la RACJ, le bail, la certification du registraire des entreprises du Québec ainsi que quelques photos manquaient à l’étude initiale de la demande déposée le 22 février. Le tenancier prétend que ce serait plutôt la Régie qui serait dans le tort et qui aurait tardé à faire cheminer le processus.

« Ils nous ont demandé les papiers en juin, mais les ont retrouvé par la suite », explique Éric Dauphin.

À la RACJ, un message enregistré explique clairement que les dossiers en traitement sont pour les deux semaines à venir et que, conséquemment, les autres sont en suspens.

Avancées

Il y a tout de même de la lumière au bout du tunnel. Cette semaine, les copropriétaires ont rencontré les enquêteurs de la police de Montréal de subir l’enquête d’antécédents usuelle pour l’obtention d’un permis d’alcool.

« Ils nous ont confirmé que, si tout est en règle, ils feraient passer notre dossier à la prochaine étape au plus tard le 20 septembre. Après ça, on va encore devoir attendre la réponse de la Régie », déplore M. Dauphin.

Puisque le dossier semble avancer un peu, les tenanciers de L’Hôtel de Ville prévoient reprendre les travaux à l’intérieur du bar d’ici deux semaines. Ils sont encore dans l’impossibilité de préciser la date d’ouverture officielle de l’établissement de la rue Notre-Dame. Ils espèrent pouvoir servir des bières de micro-brasserie telles Goose Island et Mill Street d’ici le début de l’automne.